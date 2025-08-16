Кузютина – о спарринге с Путиным: «Были инструкции от ФСО? Конечно. Предупредили соблюдать субординацию, за плечи не хватать»

Наталья Кузютина рассказала подробности о спаррингах с Владимиром Путиным.

– В 2016 и 2019 годах к вам на тренировку приходил президент России. Вы даже отрабатывали с ним броски – и он бросал, и вы его бросали. Это даже попало в сюжет федерального ТВ.

– По-моему, он меня бросал, а я скрутила…

– ФСО (Федеральная служба охраны Российской Федерации – примечание Спортс″) перед такой тренировкой дает инструкции?

– Конечно. Приходят люди, предупреждают, чтобы соблюдали субординацию, а так все достаточно спокойно. Проверили зал, попросили соблюдать осторожность и все.

– Как звучит инструкция?

– Не хватайте за плечи, этого не делайте, того не делайте и все такого плана, – сказала призер ОИ-2016 по дзюдо Наталья Кузютина в интервью корреспонденту Спортс″ Вадиму Тихомирову.

