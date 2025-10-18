Топурия посоветовал Мерабу подняться в весе: «Не сомневаюсь, что он победит Волкановски»

Илия Топурия посоветовал Мерабу Двалишвили подняться в весе.

«Я уже сказал Мерабу, что ему нужно сменить весовую категорию, потому что он на 100% может завоевать второй пояс. Что касается боя против Александра Волкановски – у меня нет никаких сомнений, чем это закончится. Я знаю, что этот бой завершится победой Мераба», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия .

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что реванш между Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.

Для Мераба эта титульная защита станет четвертой в 2025 году.

