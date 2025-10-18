Хабиб Нурмагомедов встретился с Геннадием Головкиным в Дубае.

Фотографией со встречи, которая прошла в ОАЭ, поделился боец ММА Шамиль Завуров .

«Встреча с нашими братьями из Казахстана», – подписал публикацию Завуров.

Головкин завершил боксерскую карьеру в январе 2023 года. На его счету 42 победы (37 нокаутом), два поражения и ничья. По ходу карьеры он владел поясами по версии WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе.

Дрозд – о мнении Гарсии, что у Головкина не было больших побед: «Соглашусь. Гена будто недобоксировал. Но он был крутым боксером, одним из лучших в среднем весе»

Хабиб Нурмагомедов прикрыл эмблему «Барселоны» во время фото с фанатом