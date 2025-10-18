Хабиб Нурмагомедов встретился с Геннадием Головкиным в Дубае
Хабиб Нурмагомедов встретился с Геннадием Головкиным в Дубае.
Фотографией со встречи, которая прошла в ОАЭ, поделился боец ММА Шамиль Завуров.
«Встреча с нашими братьями из Казахстана», – подписал публикацию Завуров.
Головкин завершил боксерскую карьеру в январе 2023 года. На его счету 42 победы (37 нокаутом), два поражения и ничья. По ходу карьеры он владел поясами по версии WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе.
