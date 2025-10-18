Фото
Хабиб Нурмагомедов встретился с Геннадием Головкиным в Дубае

Хабиб Нурмагомедов встретился с Геннадием Головкиным в Дубае.

Фотографией со встречи, которая прошла в ОАЭ, поделился боец ММА Шамиль Завуров.

«Встреча с нашими братьями из Казахстана», – подписал публикацию Завуров.

Головкин завершил боксерскую карьеру в январе 2023 года. На его счету 42 победы (37 нокаутом), два поражения и ничья. По ходу карьеры он владел поясами по версии WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Шамиля Завурова
logoГеннадий Головкин
logoХабиб Нурмагомедов
logoбокс
Шамиль Завуров
logoMMA
