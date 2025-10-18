1

«Увидел его и подумал: «Ух ты!» Мендес рассказал о физической форме Махачева

Хавьер Мендес рассказал о физической форме Ислама Махачева.

«Невероятно. Когда я приехал в лагерь и увидел Ислама впервые, то подумал: «Что за черт? Ух ты!» Он стал таким здоровым. Это первое, что меня впечатлило. Я спросил: «Как ты себя чувствуешь?» Он ответил: «Отлично, тренер». Я наблюдал за его тренировками, за тем, что он делает, и был очень впечатлен.

Потом он провел первую спарринг-сессию – и я оказался просто ошеломлен. Он стал настолько хорош, так круто адаптировался к новому весу. Так что я очень уверен в нем. Для меня он все еще номер один», – сказал тренер Хавьер Мендес.

Ранее стало известно, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Умар Нурмагомедова: «Махачев – очень умный боец. На поединок с Мадделеной у него есть план A, B и C»

Дэн Хукер: «Нужно отдать Махачеву должное. Подняться в другую весовую категорию – смелое решение»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
