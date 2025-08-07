Вартанян – о возможном поединке Чимаева и Махачева: «Если Хамзат сделает вес и будет себя комфортно чувствовать, он фаворит. За счет габаритов»

Эдуард Вартанян объяснил, почему считает Чимаева фаворитом поединка с Махачевым.

«Интересно, как Хамзат собирается делать вес. Может, ему сразу в легкий дивизион – с Илией Топурией подраться? Конечно, если он сделает вес и будет себя комфортно чувствовать, Чимаев – фаворит за счет габаритов. Он очень большой для этого веса, мы уже видели его поединки в полусреднем дивизионе. Но мы также видели проблемы с весогонкой.

Не исключено, что весогонка измотает его настолько, что к поединку он подойдет никакой. Тогда габариты ему не помогут. Но я не верю, что он перейдет в полусредний дивизион. Гораздо больше вероятность, что он поднимется в полутяжелый», – сказал боец MMA Эдуард Вартанян .

Ранее Чимаев не исключил , что опустится в полусредний дивизион.

Дю Плесси – о поединке с Чимаевым: «Это будет история. Я снова шокирую мир»

Чимаев – о шансах выступить на территории Белого дома: «Бро, посмотри на мое лицо»