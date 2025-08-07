Чимаев – Стрикленду: «Я в Лос-Анджелесе, братан. Если есть что-то личное, то просто приходи»

Хамзат Чимаев обратился к Шону Стрикленду на сборах в США.

«Я в Лос-Анджелесе, братан. Если есть что-то личное, то просто приходи. Когда захочешь. Я здесь», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев .

Ранее Стрикленд раскритиковал Чимаева, отметив , что он «не мужик».

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

