Чимаев – Стрикленду: «Я в Лос-Анджелесе, братан. Если есть что-то личное, то просто приходи»
Хамзат Чимаев обратился к Шону Стрикленду на сборах в США.
«Я в Лос-Анджелесе, братан. Если есть что-то личное, то просто приходи. Когда захочешь. Я здесь», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Ранее Стрикленд раскритиковал Чимаева, отметив, что он «не мужик».
Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Чимаев – о бое с дю Плесси: «Все пройдет быстро. Но если бой продлится пять раундов, буду готов»
Дрикус дю Плесси: «Я хочу не только победить Хамзата, а показать все, на что способен»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
