Чимаев – о шансах выступить на территории Белого дома: «Бро, посмотри на мое лицо»
Хамзат Чимаев не верит, что его пригласят на турнир UFC в Белом доме.
«Бро, посмотри на мое лицо. Не думаю, что мне позволят драться на территории Белого дома», – объяснил боец UFC Хамзат Чимаев.
17 августа Чимаев проведет титульный бой UFC в среднем весе против южноафриканца Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319 в Чикаго (США).
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании провести турнир UFC на территории Белого дома в июле-2026.
Чимаев хочет стать тройным чемпионом UFC: «Маддалена был бы хорошим соперником для меня. Спущусь туда, возьму пояс...»
Стрикленд – о Чимаеве: «Ментально слабый человек»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FULL SEND MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости