Чимаев – о шансах выступить на территории Белого дома: «Бро, посмотри на мое лицо»

Хамзат Чимаев не верит, что его пригласят на турнир UFC в Белом доме.

«Бро, посмотри на мое лицо. Не думаю, что мне позволят драться на территории Белого дома», – объяснил боец UFC Хамзат Чимаев .

17 августа Чимаев проведет титульный бой UFC в среднем весе против южноафриканца Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании провести турнир UFC на территории Белого дома в июле-2026.

