Стрикленд – о Чимаеве: «Ментально слабый человек»
Шон Стрикленд вновь раскритиковал Хамзата Чимаева.
«Чимаев – чертов придурок. Я тренировался с ним до того, как он ушел на реабилитацию после ковида. Есть видео, где я такой: «О, ты так хорош, ты сильнее всех». Но это был сарказм. Ментально он просто слабый человек», – сказал экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.
Ранее Чимаев предложил Стрикленду встретиться в Лос-Анджелесе.
Чимаев – о бое с дю Плесси: «Все пройдет быстро. Но если бой продлится пять раундов, буду готов»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости