Стрикленд – о Чимаеве: «Ментально слабый человек»

Шон Стрикленд вновь раскритиковал Хамзата Чимаева.

«Чимаев – чертов придурок. Я тренировался с ним до того, как он ушел на реабилитацию после ковида. Есть видео, где я такой: «О, ты так хорош, ты сильнее всех». Но это был сарказм. Ментально он просто слабый человек», – сказал экс-чемпион UFC Шон Стрикленд .

Ранее Чимаев предложил Стрикленду встретиться в Лос-Анджелесе.

