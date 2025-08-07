Чимаев хочет стать тройным чемпионом UFC: «Маддалена был бы хорошим соперником для меня. Спущусь туда, возьму пояс...»

Хамзат Чимаев рассматривает смену весовой категории.

«Джек Делла Маддалена был бы хорошим соперником для меня. Спущусь туда, возьму пояс...

Если подниматься, то там будут Магомед Анкалаев и Алекс Перейра . Можно побороться и за этот пояс», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев .

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский титул среднего веса на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

