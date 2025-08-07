Чимаев хочет стать тройным чемпионом UFC: «Маддалена был бы хорошим соперником для меня. Спущусь туда, возьму пояс...»
Хамзат Чимаев рассматривает смену весовой категории.
«Джек Делла Маддалена был бы хорошим соперником для меня. Спущусь туда, возьму пояс...
Если подниматься, то там будут Магомед Анкалаев и Алекс Перейра. Можно побороться и за этот пояс», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский титул среднего веса на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Чимаев – о пресс-конференции перед боем с дю Плесси: «Думаю, повеселимся немного. Он забавный парень»
Чимаев – о бое с дю Плесси: «Все пройдет быстро. Но если бой продлится пять раундов, буду готов»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
