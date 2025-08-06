Чимаев – о бое с дю Плесси: «Все пройдет быстро. Но если бой продлится пять раундов, буду готов»
Хамзат Чимаев рассказал, как пройдет бой с Дрикусом дю Плесси.
«Я пойду ва-банк, как всегда. Посмотрим, как быстро все пройдет. Думаю, это будет быстро. Но если бой продлится пять раундов, я буду готов», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Чимаев – о пресс-конференции перед боем с дю Плесси: «Думаю, повеселимся немного. Он забавный парень»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости