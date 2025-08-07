Дю Плесси – о поединке с Чимаевым: «Это будет история. Я снова шокирую мир»

Дрикус дю Плесси пообещал шокировать мир в бою с Хамзатом Чимаевым.

«Это будет история. Я снова шокирую мир. Вы увидите, как «Бугимен» сломался.

В среднем весе может быть только один «Бугимен». И это буду я», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

Чимаев – о бое с дю Плесси: «Все пройдет быстро. Но если бой продлится пять раундов, буду готов»

Чимаев – о пресс-конференции перед боем с дю Плесси: «Думаю, повеселимся немного. Он забавный парень»