Дю Плесси – о поединке с Чимаевым: «Это будет история. Я снова шокирую мир»
Дрикус дю Плесси пообещал шокировать мир в бою с Хамзатом Чимаевым.
«Это будет история. Я снова шокирую мир. Вы увидите, как «Бугимен» сломался.
В среднем весе может быть только один «Бугимен». И это буду я», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Чимаев – о бое с дю Плесси: «Все пройдет быстро. Но если бой продлится пять раундов, буду готов»
Чимаев – о пресс-конференции перед боем с дю Плесси: «Думаю, повеселимся немного. Он забавный парень»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости