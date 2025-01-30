Стрикленд раскритиковал Чимаева: «Хамзат умеет драться, но он не мужик»

Шон Стрикленд жестко высказался о Хамзате Чимаеве.

«Любой, кто дерется с Чимаевым, получает хороший чек. Хамзат разнес парня, которому было на все насрать.

Уиттакер известен тем, что в бою он либо суперзвезда, либо мешок. В тот вечер он был мешком.

Умеет ли Хамзат драться? Конечно, умеет. Но он просто не мужик, я это знаю и весь мир это знает», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд .

Перейра будет секундантом Стрикленда в бою с дю Плесси (MMA Fighting)