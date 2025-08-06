5

Майкл Пейдж: «Не понимаю, как дю Плесси побеждает. Он похож на любителя»

Майкл Пейдж высказался о предстоящем бое за титул между дю Плесси и Чимаевым.

«Не понимаю, как дю Плесси побеждает. Он похож на любителя. Очень грязная техника, его стиль мне не нравится, но он побеждает.

Никто не может ему помешать. Я бы ставил на Хамзата, но Дрикус каким-то образом всегда выигрывает», – сказал боец UFC Майкл Пейдж.

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго (США).

Чимаев идет за поясом UFC – встретится с непобежденным чемпионом. Справится?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
