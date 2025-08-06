Адесанья – о соперниках: «Я бы дал Пауло Косте шанс отомстить. Есть еще Стрикленд, если он захочет драться»

Исраэль Адесанья назвал двух предпочтительных соперников.

«Я бы дал Косте шанс отомстить, как другие давали шанс мне. Есть еще Стрикленд, если он захочет драться», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Адесанья проиграл Шону Стрикленду решением судей в 2023 году. У Пауло Косты Адесанья выиграл в сентябре-2020 нокаутом.

