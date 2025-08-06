Чимаев – о пресс-конференции перед боем с дю Плесси: «Думаю, повеселимся немного. Он забавный парень»
Хамзат Чимаев высказался о возможной словесной перепалке с Дрикусом дю Плесси.
«Думаю, мы повеселимся немного. Он забавный парень. Он разговаривает больше, чем Роберт Уиттакер. Будет весело, я люблю, когда кто-то разговаривает, шутит», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Чимаев идет за поясом UFC – встретится с непобежденным чемпионом. Справится?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ESPN
