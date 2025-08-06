Дрикус дю Плесси: «Я хочу не только победить Хамзата, а показать все, на что способен»

Дрикус дю Плесси высказался о бое с Хамзатом Чимаевым.

«Возвращение домой без пояса – не вариант для меня. Я хочу не только победить, а показать все, на что способен.

Я верю, что следующий бой – самый сложный в карьере, как всегда. Каждый раз, когда ты выходишь в октагон, ты встречаешься с самым опасным парнем, особенно, если ты чемпион», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси.

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

