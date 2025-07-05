Джонс вернулся в пул тестирования бойцов UFC после слухов о поединке в Белом доме: «Подумал, что оставлю все варианты открытыми»
Джон Джонс вернулся в пул тестирования бойцов UFC.
«Бой в Белом доме?
Только что вернулся в пул тестирования, из которого вышел две недели назад. Подумал, что мы оставим все варианты открытыми», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах Джон Джонс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что организует бой UFC на территории Белого дома. Желание выступить проявил Конор Макгрегор.
22 июня Джонс объявил об уходе из UFC.
Джонсон – о мнении, что Джонс – лучший боец MMA в истории: «Назовите хоть одного спортсмена, провалившего тест на допинг, которого считают величайшим в каком-то спорте»
Джонс – о себе, Хабибе и Сен-Пьере: «Единственные бойцы UFC, закончившие карьеру чемпионами»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
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