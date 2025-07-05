Джонс вернулся в пул тестирования бойцов UFC после слухов о поединке в Белом доме: «Подумал, что оставлю все варианты открытыми»

Джон Джонс вернулся в пул тестирования бойцов UFC.

«Бой в Белом доме?

Только что вернулся в пул тестирования, из которого вышел две недели назад. Подумал, что мы оставим все варианты открытыми», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах Джон Джонс .

Ранее президент США Дональд Трамп заявил , что организует бой UFC на территории Белого дома. Желание выступить проявил Конор Макгрегор.

22 июня Джонс объявил об уходе из UFC.

Джонсон – о мнении, что Джонс – лучший боец MMA в истории: «Назовите хоть одного спортсмена, провалившего тест на допинг, которого считают величайшим в каком-то спорте»

Джонс – о себе, Хабибе и Сен-Пьере: «Единственные бойцы UFC, закончившие карьеру чемпионами»