Мэтт Браун: «Топурия близок к тому, чтобы его начали сравнивать с Джонсом»

Мэтт Браун заявил, что Илия Топурия приблизился к уровню величия Джона Джонса.

«Топурия близок к тому, чтобы его начали сравнивать с Джоном Джонсом . Если он победит Армана Царукяна – или, скажем, Ислам Махачев вернется в легкий вес, и они встретятся – тогда мы всерьез начнем говорить о похожем уровне величия.

А если Ислам победит Джека Делла Маддалену , то Топурия может подняться к нему сам. После такого мы точно начнем проводить параллели. Но если он выйдет против Пэдди Пимблетта , то сделает шаг назад.

Не хочу говорить, что Пэдди слабый боец, но мы понимаем, что победы над ним будет недостаточно [для аргумента о величии]. В любом случае ему ему придется возвращаться к топовым соперникам – и я хочу увидеть это уже сейчас. Если он побьет Армана, то это будет очень серьезная заявка», – сказал экс-боец UFC Мэтт Браун .

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