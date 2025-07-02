Мэтт Браун: «Топурия близок к тому, чтобы его начали сравнивать с Джонсом»
«Топурия близок к тому, чтобы его начали сравнивать с Джоном Джонсом. Если он победит Армана Царукяна – или, скажем, Ислам Махачев вернется в легкий вес, и они встретятся – тогда мы всерьез начнем говорить о похожем уровне величия.
А если Ислам победит Джека Делла Маддалену, то Топурия может подняться к нему сам. После такого мы точно начнем проводить параллели. Но если он выйдет против Пэдди Пимблетта, то сделает шаг назад.
Не хочу говорить, что Пэдди слабый боец, но мы понимаем, что победы над ним будет недостаточно [для аргумента о величии]. В любом случае ему ему придется возвращаться к топовым соперникам – и я хочу увидеть это уже сейчас. Если он побьет Армана, то это будет очень серьезная заявка», – сказал экс-боец UFC Мэтт Браун.
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