Умар Кремлев: «С радостью организуем бой между Яном и Макгрегором. Нужно с весом решить»

Умар Кремлев хочет организовать бой между Петром Яном и Конором Макгрегором.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал о желании организовать поединок между Петром Яном и Конором Макгрегором .

– Вы в соцсетях вспомнили форум IBA в 2023 годах, когда организовывали стердаун между Яном и Макгрегором. Насколько реально это противостояние?

– Знаете, я еще не разговаривал с Макгрегором. Да, я это выставил. Это будет очень интересно для обоих. Нужно с весом решить. Будет интересно посмотреть на этот бой. Международная ассоциация бокса с радостью организовала бы такой бой. Мы ждем от них. Если от них будет согласие, мы готовы, – сказал Кремлев.

