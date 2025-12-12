  • Спортс
  Ян – об идее подраться с Макгрегором: «Разница в весе у нас большая. Думаю, что только в шахматном матче можем встретиться»
Ян – об идее подраться с Макгрегором: «Разница в весе у нас большая. Думаю, что только в шахматном матче можем встретиться»

Петр Ян высказался об идее подраться с Конором Макгрегором.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался об идее подраться с Конором Макгрегором.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал о желании организовать поединок между Яном и Макгрегором.

«Пока я выступаю [в ММА], наверное, это невозможно. Ну и вообще такая история с Магой... Я думаю, что она тяжелая. И в весе у нас большая разница.

Я даже не знаю, где бы мы с ним могли встретиться. Может быть, шахматы», – сказал Ян.

