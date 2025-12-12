Петр Ян: «Мераб думал, что мы друзьями после боя станем?! Он столько всяких гадостей наговорил»

Петр Ян: Мераб думал, что мы друзьями станем?! Он столько гадостей наговорил.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отреагировал на высказывание Мераба Двалишвили .

Ранее Двалишвили признался , что его задели слова Яна о том, что тот не общался с грузинским бойцом в социальных сетях.

– Мераб Двалишвили сказал, что разочарован в вас. Его задело, что ваши посты пишет ваш менеджер.

– Саят [Абдрахманов] без моего одобрения ничего не публикует. Он мне скидывает, а перед этим мы с ним совместно проговариваем, что ответить, как ответить. Саят еще всегда пытается это сделать более мягко. Многие моменты он даже не переводит.

Мне не говорит, чтобы я эмоционально не подкидывался на все эти истории, на какие-то оскорбления. Я всегда за это ругаюсь. Я хочу знать все дословно, что и кто говорит. Не знаю… Мераб чего ожидал?! Он хотел, чтобы мы с ним после боя друзьями стали? Он столько наговорил всяких гадостей, – сказал Ян.

Титульный поединок между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

Двалишвили запостил картинку, на которой Ян работает его садовником в 2023-м, а спустя два года он сам обслуживает Петра: «Мераб – Ян 1-1. Вопрос: что произойдет в 2026-м?»

