Хукер – об анонсе боя против Сен-Дени: «Планирую отнять у него пару лет жизни и хорошенько потрепать»

Дэн Хукер высказался об анонсе поединка против Бенуа Сен-Дени.

Боец легкого дивизиона UFC Дэн Хукер высказался об анонсе поединка против Бенуа Сен-Дени .

Ранее стало известно, что Хукер и Сен-Дени подерутся в главном карде турнира UFC 325, который состоится 31 января в Австралии.

«Вот именно такие соперники мне интересны – голодные парни, которые мечтают стать чемпионами. Выйду в октагон, чтобы разрушить все, на что он надеется. Планирую нанести урон, отнять у него пару лет жизни и хорошенько потрепать.

Просто разбить его надежды и мечты – вот мой план. Я в форме, после прошлого боя быстро восстановился. В понедельник уже вернулся в зал и начал спарринги. Чувствую себя отлично», – сказал Хукер.

Дэн Хукер: «Царукян – проблема, все в дивизионе избегают его»

Хукер – Царукяну: «Уважение, друг. Абсолютный класс»