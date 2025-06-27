Джон Джонс: «Я не ожидал таких слов от Хабиба, это заставляет задуматься»
Джон Джонс отреагировал на похвалу Хабиба Нурмагомедова.
«Я не ожидал таких слов от Хабиба, это заставляет задуматься», – написал экс-чемпион UFC Джон Джонс.
Джонс ранее завершил спортивную карьеру. Дана Уайт объявил Тома Аспиналла чемпионом тяжелой категории.
Хабиб – об уходе Джонса из UFC: «Мы даже не были друзьями, но он лучший, кто когда-либо был в промоушене»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джона Джонса
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