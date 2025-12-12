Даниэль Кормье: «Мераб не успел разогреться перед боем с Яном. Соглавный бой слишком быстро закончился»

Даниэль Кормье: Двалишвили не успел разогреться перед боем с Яном.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что могло стать причиной поражения Мераба Двалишвили в поединке с Петром Яном .

«Алджамейн Стерлинг заявил, что Мераб не разогрелся перед боем так, как планировал изначально. По его словам, они начали разминку перед стартом соглавного поединка [между Алешандре Пантожей и Джошуа Ваном], но тот закончился слишком быстро.

В итоге им пришлось выходить гораздо раньше, чем они рассчитывали. Многие скажут, что это просто оправдание. Но если ты не успел нормально разогреться перед боем, это влияет на все – не только на физическое состояние, но и на эмоциональный настрой», – сказал Кормье.

Титульный поединок между Двалишвили и Яном состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

