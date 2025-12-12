Ян – о возможности попросить у Трампа визу для своего тренера: «Потом каждый так делать будет»

Петр Ян высказался о возможности попросить визу для своего тренера у Трампа.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил, может ли он попросить у Дональда Трампа визу в США для тренера Кайрата Нурмаганбетова .

– Вы не думали, что если вам назначат бой в Белом доме в июле, то можно через Дану Уайта обратиться к Дональду Трампу и наконец-то попросить визу для вашего тренера?

– Да с Кайратом там вообще ситуация: шесть раз отказали, вы представляете? Рабочие петиции, одобрения, у человека в России семья, работа, образование, чистый, просто как слеза младенца. Но я не могу общаться с ним [с президентом США]. Свяжитесь, есть у кого контакт?

– Думаю, что Дана Уайт на прямой связи…

– Думаю, что Дане вообще не до этого. Я думаю, что если он порешает это, то потом каждый будет просить. У них есть штаб, есть визовый центр, там люди, кто занимается бойцами. И мы уже шесть раз пытались. Абсолютно все документы собирали, все четко. Я не знаю, может, Кайрат когда приходит туда, то его начинает подколачивать. Может, мы о нем чего-то не знаем, – сказал Ян.

