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Джонс – о себе, Хабибе и Сен-Пьере: «Единственные бойцы UFC, закончившие карьеру чемпионами»

Джон Джонс похвастался общим достижением с Жоржем Сен-Пьером и Хабибом.

«Единственные бойцы UFC, закончившие карьеру чемпионами», – написал в соцсетях бывший чемпион промоушена в полутяжелом и тяжелом весе Джон Джонс, прикрепив картинку с Жоржем Сен-Пьером и Хабибом Нурмагомедовым.

Последний бой Хабиба стал третьей защитой титула чемпиона в легком весе.

Сен-Пьер ушел из UFC, победив Майкла Биспинга в поединке за пояс среднего веса.

Джон Джонс: «Я не ожидал таких слов от Хабиба, это заставляет задуматься»

Сен-Пьер – Махачеву: «Не делай того, что сделал я перед боем с Биспингом. Я изнурял себя диетой, пытаясь набрать массу, а чувствовал себя ужасно»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
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