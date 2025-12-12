Андерсон Сильва: «Я очень уважаю Джейка Пола. Он изменил игру и помог многим бойцам»

Андерсон Сильва рассказал о своем отношении к Джейку Полу.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва рассказал о своем отношении к Джейку Полу .

«Я очень уважаю Джейка, потому что он изменил игру. Многие хвалят его, но есть и лентяи, которые говорят о нем ерунду. Разница между этими людьми и Джейком в том, что у Джейка есть характер – он выходит в ринг, доказывает свое. И каждый день тяжело работает, чтобы чего-то добиться.

Он помог многим бойцам заявить о себе – и проявил этим уважение к спорту. Люди недооценивают Джейка, а должны отдавать ему должное. Я уважаю Джейка. Он настоящий боец», – сказал Сильва.

19 декабря Пол проведет боксерский поединок против Энтони Джошуа . Бой состоится в Майами.

В карде турнира, который возглавит бой между Полом и Джошуа, выступит и Сильва. Он встретится с Тайроном Вудли.

