6

Даниэль Кормье: «Джонс побил бы Аспиналла. Том не знает, что такое чемпионские раунды»

Даниэль Кормье считает, что Джон Джонс победил бы Тома Аспиналла.

«Джон Джонс сейчас побил бы его. Аспиналл не знает, что такое чемпионские раунды. У него нет такого опыта», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Джон Джонс ранее завершил карьеру, а Том Аспиналл стал чемпионом UFC в тяжелом весе.

Исраэль Адесанья: «Джонс ушел из-за очередного скандала. Он пройдет через это, вернется и подерется с Аспиналлом»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Pound 4 Pound with Kamaru & Henry
logoUFC
logoДаниэль Кормье
logoТом Аспиналл
logoMMA
logoДжон Джонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Аспиналл – об уходе Джонса: «Рад, что этап неопределенности в моей карьере остался позади»
126 июня, 15:00
Ислам Махачев: «Джонс должен был уйти еще несколько лет назад. Он заставил всех ждать»
826 июня, 11:05
Жорж Сен-Пьер: «Аспиналл – улучшенная версия Федора Емельяненко»
2324 июня, 12:20
Главные новости
Александр Усик: «Не люблю только одного соперника – Марко Хука. Он говорил плохие слова о моей маме»
только что
Пэдди Пимблетт: «В лучшие годы Макгрегор нокаутировал бы Топурию прямым левым»
251 минуту назад
Макгрегор – об обвинении в даче ложных показаний: «Как можно подумать, что я совершу такую глупость и буду рисковать жизнью?»
1сегодня, 09:35
Конору Макгрегору могут дать 10-летний тюремный срок из-за ложных показаний по делу об изнасиловании
3сегодня, 09:24
Джек Делла Маддалена: «Мы видели, что с Махачевым сделал Волкановски. Он слишком мелкий, я его достану»
2сегодня, 08:48
Джейк Пол – об экстрадиции Чавеса-младшего: «Канело следующий»
сегодня, 08:32
Хулио Сезара Чавеса-младшего задержали в США для депортации в Мексику. Он проиграл Джейку Полу 29 июня
2сегодня, 08:22
Арман Царукян: «Интересный факт дня: Топурия никогда не дрался с кем-то на пике их карьеры»
17сегодня, 07:44
Дональд Трамп: «Мы проведем бой UFC на территории Белого дома в 2026 году»
25сегодня, 07:24
Пэдди Пимблетт: «Мои мысли с женой, детьми и семьей Жоты. Диогу – наш номер 20»
8сегодня, 07:12Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49