Даниэль Кормье: «Джонс побил бы Аспиналла. Том не знает, что такое чемпионские раунды»

Даниэль Кормье считает, что Джон Джонс победил бы Тома Аспиналла.

«Джон Джонс сейчас побил бы его. Аспиналл не знает, что такое чемпионские раунды. У него нет такого опыта», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Джон Джонс ранее завершил карьеру, а Том Аспиналл стал чемпионом UFC в тяжелом весе.

Исраэль Адесанья: «Джонс ушел из-за очередного скандала. Он пройдет через это, вернется и подерется с Аспиналлом»