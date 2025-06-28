Джонсон – о мнении, что Джонс – лучший боец MMA в истории: «Назовите хоть одного спортсмена, провалившего тест на допинг, которого считают величайшим в каком-то спорте»

Деметриус Джонсон не считает Джона Джонса лучшим бойцом MMA в истории.

«Я никогда не проваливал допинг-тест. Хабиб Нурмагомедов и Жорж Сен-Пьер – аналогично. Нас никогда не лишали пояса.

Нужно трезво смотреть на вещи. Я не утверждаю, что Джон Джонс не добился больших успехов, он был удивительным бойцом. Но назовите хоть одного спортсмена, провалившего тест на допинг, которого считают величайшим в определенном спорте», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон .

В ноябре 2016-го USADA отстранила Джонса от боев на один год за употребление допинга. Проба «Б» показала наличие в крови бойца туринабола.

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