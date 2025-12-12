Сергей Павлович: «Махачева можно считать величайшим бойцом ММА из России. Ставлю его на одну ступень с Федором»

Сергей Павлович: Махачева можно считать величайшим бойцом ММА из России.

Боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович рассказал, считает ли Ислама Махачева величайшим бойцом смешанных единоборств из России.

«Да, конечно же, Махачева можно считать величайшим бойцом ММА из России. Он стал первым российским двойным чемпионом UFC. И это показывает, что он на очень высоком уровне. [Просто посмотрите] сколько защит он сделал.

Я думаю, просто так до этого не доходят. Его можно на одну ступень с Федором Емельяненко поставить [по наследию]», – сказал Павлович.

Махачев в последний раз дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе.

