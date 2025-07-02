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Пимблетт опроверг слухи о бое с Гейджи: «Вы сошли с ума, если думаете, что я буду драться в августе»

Пэдди Пимблетт опроверг слухи о бое с Джастином Гейджи.

Ранее чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси заявил, что поединок между Пимблеттом и Джастином Гейджи состоится в соглавном событии турнира UFC 319, который пройдет 17 августа.

«Вы сошли с ума, если думаете, что я буду драться в августе», – написал в социальных сетях легковес UFC Пэдди Пимблетт.

Пимблетт (23-3) в последний раз выступал в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде.

Илия Топурия провел стердаун с Пэдди Пимблеттом после победы над Чарльзом Оливейрой

Дана Уайт: «Я не знаю, кто, черт возьми, пустил Пимблетта в октагон. Этого не должно было быть»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Пэдди Пимблетта
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легкий вес (MMA)
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