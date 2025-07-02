Пимблетт опроверг слухи о бое с Гейджи: «Вы сошли с ума, если думаете, что я буду драться в августе»

Пэдди Пимблетт опроверг слухи о бое с Джастином Гейджи.

Ранее чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси заявил , что поединок между Пимблеттом и Джастином Гейджи состоится в соглавном событии турнира UFC 319, который пройдет 17 августа.

«Вы сошли с ума, если думаете, что я буду драться в августе», – написал в социальных сетях легковес UFC Пэдди Пимблетт .

Пимблетт (23-3) в последний раз выступал в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде.

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