Пимблетт опроверг слухи о бое с Гейджи: «Вы сошли с ума, если думаете, что я буду драться в августе»
Пэдди Пимблетт опроверг слухи о бое с Джастином Гейджи.
Ранее чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси заявил, что поединок между Пимблеттом и Джастином Гейджи состоится в соглавном событии турнира UFC 319, который пройдет 17 августа.
«Вы сошли с ума, если думаете, что я буду драться в августе», – написал в социальных сетях легковес UFC Пэдди Пимблетт.
Пимблетт (23-3) в последний раз выступал в апреле, когда победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Пэдди Пимблетта
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