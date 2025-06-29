Илия Топурия провел стердаун с Пэдди Пимблеттом после победы над Чарльзом Оливейрой
На UFC 317 в Лас-Вегасе Илия Топурия победил Чарльза Оливейру.
После боя в октагон вышел боец UFC Пэдди Пимблетт и провел стердаун с Топурией.
Ранее Илия Топурия освободил титул в полулегком дивизионе, который один раз защитил, и поднялся в весе. Теперь он чемпион в легком весе.
Илия Топурия выиграл 17-й бой подряд. Он не проигрывает в UFC и взял второй пояс
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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