Дана Уайт: «Я не знаю, кто, черт возьми, пустил Пимблетта в октагон. Этого не должно было быть»
Дана Уайт заявил, что Пимблетта не должны были пускать в октагон к Топурии.
Илия Топурия провел стердаун с Пэдди Пимблеттом после победы над Чарльзом Оливейрой.
«Я не знаю, кто, черт возьми, пустил туда Пэдди. Этого не должно было быть. Я уже был в кабинете, иначе этого бы не произошло», – сказал президент UFC Дана Уайт.
На UFC 317 в Лас-Вегасе Топурия нокаутировал Оливейру.
Топурия обещал вырубить Оливейру в первом раунде – и вырубил! Новый чемпион UFC
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости