Дана Уайт: «Я не знаю, кто, черт возьми, пустил Пимблетта в октагон. Этого не должно было быть»

Дана Уайт заявил, что Пимблетта не должны были пускать в октагон к Топурии.

Илия Топурия провел стердаун с Пэдди Пимблеттом после победы над Чарльзом Оливейрой.

«Я не знаю, кто, черт возьми, пустил туда Пэдди. Этого не должно было быть. Я уже был в кабинете, иначе этого бы не произошло», – сказал президент UFC Дана Уайт.

На UFC 317 в Лас-Вегасе Топурия нокаутировал Оливейру.

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