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Топурия – о стычке с Пимблеттом: «Я видел страх в его глазах, они никогда не лгут»

Илия Топурия считает, что Пэдди Пимблетт его боится.

«Он толстый... Пэдди – не тот парень, который выглядит большим из-за мышц. Он просто очень недисциплинированный. Я видел страх в его глазах, они никогда не лгут», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.

Топурия и Пимблетт провели стердаун после победы Илии над Чарльзом Оливейрой на UFC 317.

Топурия не считает себя непобедимым: «Совсем наоборот. Чувствую, что меня можно одолеть, и именно поэтому так усердно тренируюсь»

8 доказательств, что Топурия – новый Конор. Даже если плохой

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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