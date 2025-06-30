Топурия – журналистам, предложившим ему бой с Гейджи: «Вы, наверное, очень не любите Джастина»

Илия Топурия пошутил, что Джастину Гейджи не стоит с ним драться.

«Вы, наверное, очень не любите Гейджи , если хотите, чтобы Джастин со мной дрался», – сказал чемпион UFC Илия Топурия в интервью журналистам Маккензи Павачич и Дэну Хейли.

Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал ультиматум Гейджи насчет титульного поединка.

Топурия не считает себя непобедимым: «Совсем наоборот. Чувствую, что меня можно одолеть, и именно поэтому так усердно тренируюсь»

Уайт – о требовании Гейджи назначить ему титульный бой: «Если ты думаешь о выходе на пенсию, то, наверное, стоит уйти.. Такие ультиматумы – это довольно странно»