Топурия – журналистам, предложившим ему бой с Гейджи: «Вы, наверное, очень не любите Джастина»
Илия Топурия пошутил, что Джастину Гейджи не стоит с ним драться.
«Вы, наверное, очень не любите Гейджи, если хотите, чтобы Джастин со мной дрался», – сказал чемпион UFC Илия Топурия в интервью журналистам Маккензи Павачич и Дэну Хейли.
Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал ультиматум Гейджи насчет титульного поединка.
Топурия не считает себя непобедимым: «Совсем наоборот. Чувствую, что меня можно одолеть, и именно поэтому так усердно тренируюсь»
Уайт – о требовании Гейджи назначить ему титульный бой: «Если ты думаешь о выходе на пенсию, то, наверное, стоит уйти.. Такие ультиматумы – это довольно странно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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