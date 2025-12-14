Джон Сина завершил карьеру в WWE: «Было приятно служить вам все эти годы, спасибо»
Сина завершил карьеру в WWE.
17-кратный чемпион WWE Джон Сина объявил о завершении карьеры в рестлинге.
Сина дебютировал в промоушене в 2002-м, а в 2005-м впервые выиграл чемпионат.
После поражения австрийскому рестлеру Гюнтеру в рамках Saturday Night’s Main Event Джон объявил об уходе из спорта:
«Было приятно служить вам все эти годы, спасибо».
Отметим, что Сина сдался в поединке с Гюнтером – впервые в карьере. Его слоган: «Никогда не сдавайся».
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер WWE
