Джон Сина завершил карьеру в WWE: «Было приятно служить вам все эти годы, спасибо»

Сина завершил карьеру в WWE.

17-кратный чемпион WWE Джон Сина объявил о завершении карьеры в рестлинге.

Сина дебютировал в промоушене в 2002-м, а в 2005-м впервые выиграл чемпионат.

После поражения австрийскому рестлеру Гюнтеру в рамках Saturday Night’s Main Event Джон объявил об уходе из спорта:

«Было приятно служить вам все эти годы, спасибо».

Отметим, что Сина сдался в поединке с Гюнтером – впервые в карьере. Его слоган: «Никогда не сдавайся».

