Уайт – о требовании Гейджи назначить ему титульный бой: «Если ты думаешь о выходе на пенсию, то, наверное, стоит уйти.. Такие ультиматумы – это довольно странно»
Дана Уайт не оценил ультиматум Джастина Гейджи касательно титульного бой.
«Если ты думаешь о выходе на пенсию, то, наверное, стоит уйти... Говорить, что закончишь, если не получишь титульник – это довольно странно», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Ранее менеджер Али Абдель-Азиз сообщил, что Гейджи может завершить карьеру, если не получит титульный поединок.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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