Уайт – о требовании Гейджи назначить ему титульный бой: «Если ты думаешь о выходе на пенсию, то, наверное, стоит уйти.. Такие ультиматумы – это довольно странно»

Дана Уайт не оценил ультиматум Джастина Гейджи касательно титульного бой.

«Если ты думаешь о выходе на пенсию, то, наверное, стоит уйти... Говорить, что закончишь, если не получишь титульник – это довольно странно», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз сообщил , что Гейджи может завершить карьеру, если не получит титульный поединок.

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