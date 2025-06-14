Гейджи – о карде мечты: «В главном событии четырехсторонняя смертельная рубка между мной, Порье, Холлуэем и Махачевым. Втроем мы бы смогли отхреначить Ислама»
Джастин Гейджи назвал кард мечты.
«Мой кард мечты? Реванш Ронды Раузи против Аманды Нуньес. Потом реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Магрегора. В соглавном событии бой Даниэля Кормье и Джона Джонса.
Главный бой – четырехсторонняя смертельная рубка между мной, Дастином Порье, Максом Холлуэем и Махачевым. Мы втроем определенно смогли бы быстро отхреначить Ислама, а дальше посмотрим.
И все это в Лас-Вегасе. На улице», – сказал боец UFC Джастин Гейджи.
Волкановски призвал Джонса драться или уйти: «Если у вас в категории есть временный чемпион, то все просто. Не задерживайте дивизион»
Дастин Порье: «Я предлагал устроить однодневный турнир за титул BMF со мной, Гейджи, Холлоуэем и Хукером»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Makeshift Project
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