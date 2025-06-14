Гейджи – о карде мечты: «В главном событии четырехсторонняя смертельная рубка между мной, Порье, Холлуэем и Махачевым. Втроем мы бы смогли отхреначить Ислама»

Джастин Гейджи назвал кард мечты.

«Мой кард мечты? Реванш Ронды Раузи против Аманды Нуньес . Потом реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Магрегора . В соглавном событии бой Даниэля Кормье и Джона Джонса .

Главный бой – четырехсторонняя смертельная рубка между мной, Дастином Порье , Максом Холлуэем и Махачевым . Мы втроем определенно смогли бы быстро отхреначить Ислама, а дальше посмотрим.

И все это в Лас-Вегасе. На улице», – сказал боец UFC Джастин Гейджи .

Волкановски призвал Джонса драться или уйти: «Если у вас в категории есть временный чемпион, то все просто. Не задерживайте дивизион»

Дастин Порье: «Я предлагал устроить однодневный турнир за титул BMF со мной, Гейджи, Холлоуэем и Хукером»