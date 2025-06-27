Топурия дал характеристику бойцам UFC: «Гейджи – боксерская груша, Махачев – марионетка. Пимблетт – блондинка»

Илия Топурия дал характеристику бойцам UFC.

«Паэдди Пимблетт – блондинка. Дастин Порье – зверь. Джастин Гейджи – боксерская груша. Макс Холлоуэй – легенда.

Майкл Чендлер – железный. Ренато Мойкано – смешной. Ислам Махачев – марионетка. Арман Царукян – цавт танем (армянское выражение, переводится как «заберу твою боль»), он поймет», – сказал Илия Топурия.

В ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317 в Лас-Вегасе.

Топурия обещает вырубить Оливейру уже в первом раунде. Сказочник?