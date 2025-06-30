Топурии не интересен бой с Гейджи: «Дивизиону нужна новая кровь, а не парни, которых мы привыкли видеть»
Илия Топурия не хочет драться с Джастином Гейджи.
«Бой против Гейджи? Не думаю, что он будет каким-то захватывающим для фанатов. Нам нужна новая кровь в дивизионе. Нужны новые лица, которые придут голодными. А не парни, которых мы привыкли уже видеть», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.
Ранее Гейджи заявил, что его следующим соперником должен стать чемпион легкого дивизиона. Топурия согласился, что Джастин заслужил титульник.
8 доказательств, что Топурия – новый Конор. Даже если плохой
Топурия – о третьем поясе: «UFC попросили меня не говорить об этом после боя. Я пообещал»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости