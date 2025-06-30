Топурии не интересен бой с Гейджи: «Дивизиону нужна новая кровь, а не парни, которых мы привыкли видеть»

Илия Топурия не хочет драться с Джастином Гейджи.

«Бой против Гейджи ? Не думаю, что он будет каким-то захватывающим для фанатов. Нам нужна новая кровь в дивизионе. Нужны новые лица, которые придут голодными. А не парни, которых мы привыкли уже видеть», – сказал чемпион UFC Илия Топурия .

Ранее Гейджи заявил , что его следующим соперником должен стать чемпион легкого дивизиона. Топурия согласился , что Джастин заслужил титульник.

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