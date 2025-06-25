Джастин Гейджи: «Жду победителя боя между Топурией и Оливейрой. Моим следующим соперником должен быть чемпион»
Ранее менеджер Али Абдель-Азиз сообщил, что Гейджи может завершить карьеру, если не получит титульный поединок.
«Жду победителя боя между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой. Буду присутствовать на турнире в Лас-Вегасе, потому что хочу подраться с одним из них. Ультиматум руководству UFC? Посмотрим, что из этого получится.
Не хочу обсуждать это сейчас, потому что боюсь наговорить глупостей под влиянием эмоций. Я собираюсь провести в будущем бой, но моим следующим соперником должен быть чемпион», – сказал легковес UFC Джастин Гейджи.
Джастин Гейджи: «UFC умоляли меня подраться с Холлоуэем – и теперь обязаны дать мне титульник»
Гейджи – о карде мечты: «В главном событии четырехсторонняя смертельная рубка между мной, Порье, Холлуэем и Махачевым. Втроем мы бы смогли отхреначить Ислама»