Джастин Гейджи: «Жду победителя боя между Топурией и Оливейрой. Моим следующим соперником должен быть чемпион»

Джастин Гейджи заявил, что рассчитывает получить титульный шанс.

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз сообщил , что Гейджи может завершить карьеру, если не получит титульный поединок.

«Жду победителя боя между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой . Буду присутствовать на турнире в Лас-Вегасе, потому что хочу подраться с одним из них. Ультиматум руководству UFC? Посмотрим, что из этого получится.

Не хочу обсуждать это сейчас, потому что боюсь наговорить глупостей под влиянием эмоций. Я собираюсь провести в будущем бой, но моим следующим соперником должен быть чемпион», – сказал легковес UFC Джастин Гейджи .

Джастин Гейджи: «UFC умоляли меня подраться с Холлоуэем – и теперь обязаны дать мне титульник»

Гейджи – о карде мечты: «В главном событии четырехсторонняя смертельная рубка между мной, Порье, Холлуэем и Махачевым. Втроем мы бы смогли отхреначить Ислама»