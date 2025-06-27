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Илия Топурия: «Гейджи заслуживает драться за титул следующим»

Илия Топурия считает, что Джастин Гейджи заслуживает боя за титул.

«Тот, кто действительно заслуживает драться следующим за пояс, – это Джастин Гейджи», – сказал боец UFC Илия Топурия.

В ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317 в Лас-Вегасе.

Топурия дал характеристику бойцам UFC: «Гейджи – боксерская груша, Махачев – марионетка. Пимблетт – блондинка»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Альваро Колменеро
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