Илия Топурия: «Гейджи заслуживает драться за титул следующим»

Илия Топурия считает, что Джастин Гейджи заслуживает боя за титул.

«Тот, кто действительно заслуживает драться следующим за пояс, – это Джастин Гейджи », – сказал боец UFC Илия Топурия.

В ночь на 29 июня Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. Поединок возглавит турнир UFC 317 в Лас-Вегасе.

Топурия дал характеристику бойцам UFC: «Гейджи – боксерская груша, Махачев – марионетка. Пимблетт – блондинка»