Аспиналл – об уходе Джонса: «Рад, что этап неопределенности в моей карьере остался позади»

Том Аспиналл высказался об уходе Джона Джонса из ММА.

«Слухи об уходе Джонса появлялись постоянно. Он сам вбрасывал в медиа информацию, что собирается завершить карьеру. В ММА слухи – это обычное дело. И я тоже слышал от людей из его окружения, что он больше не живет как профессиональный атлет. Слышал, что у него больше нет интереса, что он не работает в зале.

Но я понимал, что окончательное решение будет за UFC. И вот мы его наконец получили. Я просто рад, что этот этап неопределенности в моей карьере остался позади», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Напомним, что президент UFC Дана Уайт объявил о решении Джона Джонса на пресс-конференции, состоявшейся после турнира в Баку.

Том Аспиналл: «Надеюсь подраться дважды до конца года. Достаточно времени потратил впустую»

Отец Аспиналла – о том, что Тома провозгласили чемпионом на пресс-конференции: «Это неправильно. Том заслужил большего»