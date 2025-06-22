Кормье – об уходе Джонса из UFC: «Он и не хотел драться с Аспиналлом»
Даниэль Кормье считает, что Джон Джонс не планировал драться с Томом Аспиналлом.
«Он ушел, не выйдя в октагон. Джон и не хотел драться с Томом Аспиналлом», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Напомним, Джон Джонс завершил карьеру в UFC. Новым чемпионом тяжелого веса объявлен Том Аспиналл.
Джонс – об Аспиналле: «Когда чего-то сильно хочешь и получаешь, это может оказаться худшим, что могло с тобой случиться»
Джон Джонс: «Закрывая эту главу своей жизни, я с нетерпением жду новых возможностей и испытаний впереди. MMA всегда будет частью меня»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
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