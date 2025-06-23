Уайт – о Джонсе: «Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме глупого случая с Сонненом. Повлияло ли на его уход новое уголовное дело? Не знаю»

Дана Уайт прокомментировал решение Джона Джонса уйти из UFC.

«Бой был обговорен. Мы достигли соглашения давным-давно. Вам придется спросить у Джонса , почему он решил не драться. Ему предложили большие деньги. Столько, сколько он заслужил.

Избегает ли Джонс Аспиналла ? Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме того глупого случая с Чейлом Сонненом.

Случай в Альбукерке? Да, я сразу подумал, что сейчас это будут называть причиной его ухода. Но правда в том, что я не знаю. Все эти вопросы нужно задать Джону», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Прошлой ночью Дана Уайт объявил Тома Аспиналла чемпионом тяжелой категории. Джон Джонс завершил спортивную карьеру.

Вчера стало известно , что Джонса будут судить по уголовному делу в Альбукерке.

На UFC 151 Джонс отказался драться с Сонненом, который должен был заменить выбывшего Дэна Хендерсона.

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