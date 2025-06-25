Отец Аспиналла – о том, что Тома провозгласили чемпионом на пресс-конференции: «Это неправильно. Том заслужил большего»
«Я отправил сообщение Хантеру Кэмпбеллу со словами: «Трудно представить, как можно было сделать это еще хуже». Титул чемпиона такой организации – это серьезная вещь, большое достижение. Думаю, что Том заслужил большего, чем объявление на пресс-конференции посреди ночи...
Мы просто случайно не спали в тот момент. Это плохой менеджмент – и в отношении Джона Джонса, и в отношении Тома. Мне нравятся сотрудники UFC, но, по-моему, иногда они делают все неправильно», – сказал Энди Аспиналл.
Напомним, что президент UFC Дана Уайт провозгласил Аспиналла полноценным чемпионом промоушена на пресс-конференции, состоявшейся после турнира в Баку.
Том Аспиналл: «Буду настолько активным чемпионом, насколько это возможно. Хочу стать лучшим тяжеловесом в истории»
Аспиналл может провести следующий бой в ноябре в Нью-Йорке. Том в последний раз дрался в июле-2024