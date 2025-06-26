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Том Аспиналл: «Надеюсь подраться дважды до конца года. Достаточно времени потратил впустую»

Том Аспиналл хочет провести два поединка до конца года.

«Я надеюсь подраться дважды до конца это года. Достаточно времени потратил впустую. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы как можно скорее подписать контракт на бой. Похоже, это случится совсем скоро.

Если у меня получится выйти из октагона без травм, то хотелось бы провести еще один бой в конце года. Это был бы идеальный сценарий», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Ранее боец тяжелого веса UFC Сирил Ган заявил, что промоушен работает над организацией его поединка с Аспиналлом.

Том Аспиналл: «Буду настолько активным чемпионом, насколько это возможно. Хочу стать лучшим тяжеловесом в истории»

Аспиналл может провести следующий бой в ноябре в Нью-Йорке. Том в последний раз дрался в июле-2024

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал The Diary Of A CEO
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тяжелый вес (MMA)
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