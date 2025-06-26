Ислам Махачев: «Джонс должен был уйти еще несколько лет назад. Он заставил всех ждать»

Ислам Махачев прокомментировал уход Джона Джонса из ММА.

«Честно говоря, Джонс должен был уйти в отставку еще несколько лет назад. Но он заставил всех ждать. Все надеялись, что он подерется с Томом Аспиналлом . Я тоже считал, что это самый интересный из всех возможных боев.

Но, конечно, Джонс – одно из самых громких имен в ММА. И если он не хочет драться, то никто не может заставить его. Он добился всего, о чем можно мечтать в MMA», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Напомним, что президент UFC Дана Уайт объявил о решении Джонса на пресс-конференции, состоявшейся после турнира в Баку. Новым чемпионом тяжелого веса стал Аспиналл.

Отец Аспиналла – о том, что Тома провозгласили чемпионом на пресс-конференции: «Это неправильно. Том заслужил большего»

Почему Джон Джонс – самый грязный чемпион UFC