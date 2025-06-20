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Хавьер Мендес: «Джонс и Махачев – главные звезды UFC на данный момент»

Хавьер Мендес назвал имена главных звезд UFC на данный момент.

«Илия Топурия поднялся в легкий дивизион, чтобы подраться за пояс. Если он победит, то станет большой звездой. Его популярность сильно увеличится. Что касается нынешней ситуации...

Лично я считаю, что в UFC есть две звезды – Джон Джонс и Ислам Махачев. На данный момент это главные звезды промоушена», – сказал тренер Хавьер Мендес.

Ранее Мендес сообщил, что Махачев может провести еще семь-восемь боев в UFC.

Почему каждый «новый Конор» в UFC – «недоКонор»?

«Все только начинается». Махачев опроверг информацию о скором завершении карьеры

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал The Javier & Mo Show
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