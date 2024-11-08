Почему Джон Джонс – самый грязный чемпион UFC

Очень много спорных моментов.

Джон Джонс – настоящий GOAT в UFC. С этим сложно спорить: множество рекордов, победы над топовой оппозицией и величайшее спортивное долголетие.

У противников Джонса есть, пожалуй, единственный серьезный контраргумент к его величию: в части победы замешаны допинг и грязные приемы, граничившие или даже выходившие за правила смешанных единоборств.

Джонс – мастер облик-киков. Это разрешенный удар, разрушающий колени соперников

Облик-кик – косой удар ногой в область колена. Обычно его пробивают с передней или задней ноги в переднюю ногу соперника. Защититься от такого удара проблематично: у него очень короткая и нестандартная траектория, а самый действенный контрприем заключается в быстрой смене стойки или уходе с линии атаки – и одно, и другое требует высокой скорости выполнения и мгновенной реакции.

Хорошо выполненный облик-кик может нанести сопернику серьезнейшую травму. Обычно при таком ударе страдают крестообразные связки. Их повреждение может выбить бойца на год, а в некоторых случаях – даже больше.

Чаще всего бойцы не используют такой прием. Во-первых, облик-кик сложно натренировать – в спаррингах так бить запрещают из-за высокой травматичности, а на лапах повторить такой прием тяжело. Во-вторых, неподготовленный облик-кик – рискованный удар, который может вывести бьющего бойца из позиции. В-третьих, некоторые спортсмены не применяют косой удар в колено по этическим соображениям.

Но не Джон Джонс. Еще в первых титульных поединках он показал, насколько эффективным и опасным может быть облик-кик. «Если ты двигаешься вперед, то он бьет тебе в колено, – рассказывал Квинтон Джексон. – Думаю, облик-кик нужно запретить. После такого удара мое колено выгнулось в обратную сторону и до сих пор полностью не восстановилось. Таким ударом можно сломать карьеру бойцу».

Но не все считают, что облик-кик нужно запрещать. Защитники находятся даже в числе тех, кто испытал этот прием от Джонса на себе. «Это разрешенный удар и, честно говоря, вы можете от него защититься. Это не так сложно. Перед поединком против Джонса я знал, что он будет использовать этот удар, так что я просто старался приподнимать ногу вверх, чтобы она не выгибалась в обратную сторону», – говорил Даниэль Кормье.

Рука с вытянутыми вперед пальцами – еще один чит-код длиннющего Джонса. Постоянно попадает в глаза, но отмечает, что делает это не специально

Джон Джонс – боец с выдающимися антропометрическими данными. Его рост и, что самое главное, размах рук позволяют эффективно использовать фрейм, то есть защищаться от сближающихся соперников с помощью руки, вытянутой в сторону лица.

Такой прием легален в случае, если в сторону оппонента направлен кулак или ладонь. Но в случае Джонса все совсем не так. Он направляет пальцы в сторону соперника и, конечно, постоянно попадает в глаза. Результат – в первых девяти титульниках Джонса рефери пять раз останавливали поединок из-за тычков в глаза и сделали целых 14 предупреждений из-за вытянутых пальцев.

«Парень невероятно умен. В октагоне он делает самые грязные штуки. Если в поединке против него у тебя начало получаться, он сделает тычок в глаз», – рассказывал Джексон.

Сам Джонс, конечно, не признает, что тычки в глаз – намеренные. «Я реагирую на попытки ударов соперников, вытягивая руку вперед и толкая их в лицо. Если кто-то идет на меня – я кладу ладонь на их лоб. Чаще всего это заканчивается тем, что они не попадают мне по лицу.

Иногда я попадаю соперникам в глаза. И людей это дико бесит. Они такие: «Джонни, ты очень талантливый, классный боец. Тебе не нужно пользоваться запрещенными приемами, чтобы побеждать». И я стараюсь объяснить им, что делаю это не специально», – говорил Джонс. Верим?

Локти Джонса – мощнейшее оружие. Но бывало, что он заходил за рамки правил

Важнейший элемент арсенала Джонса – удары локтями. Благодаря страшному сочетанию креативности и жестокости в октагоне он придумывал самые разные способы рассечь противника острым локтем. Иногда в попытках нанести как можно больше урона Джонс нарушал правила.

Самый известный случай – бой против Мэтта Хэмилла в 2009-м. В очередном поединке на пути к поясу UFC Джонс уверенно побеждал: перебивал с дистанции в стойке, а затем перевел в партер и продолжил избиение.

Но переусердствовал: всячески пытаясь добить соперника, Джонс использовал запрещенный (на тот момент) удар локтем 12-6. Рефери Стив Мадзагатти остановил поединок: в итоге Хэмилла объявили победителем, а Джонса – дисквалифицировали.

В других случаях Джонс уходил от серьезного наказания. Например, в поединке против Райана Бэйдера получил лишь предупреждение от Херба Дина за удары локтями, близкие по траектории к 12-6, а против Cтефана Боннара оформил нокдаун с помощью удара локтем с разворота в область затылка – рефери вообще никак не отреагировал.

Самый спорный момент карьеры Джонса – допинг. Его ловили на употреблении кокаина и банили за пикограммы туринабола

С самого старта карьеры Джон Джонс выделялся колоссальной физической мощью. Он с легкостью борол перекачанного Бэйдера, брутально душил в стойке Лиото Мачиду и переводил в партер олимпийского борца Даниэля Кормье. При таком вытянутом телосложении, как у Джонса, огромная взрывная сила казалась абсурдной.

Обвинения в использовании препаратов, улучшающих физические показатели, впервые выдвинули в 2016-м году. Тогда USADA нашла в пробе Джонса кломифен и летрозол – вещества-антиэстрогены. На слушаньях Джонс скинул все на Тадалафил – препарат, созданный для улучшения сексуальной активности, который, по его словам, он взял у товарища по команде.

USADA поверили в версию Джонса, но не освободили от ответственности, заявив, что он поступил безответственно, не уточнив состав препарата и возможность его применения в соответствии с антидопинговыми правилами. При этом в USADA отметили: «Согласно доказательствам, представленным комиссии, Джонса нельзя назвать допинг-читером».

Новая история приключилась уже после победы в реванше против Даниэля Кормье. В крови Джонса нашли от 20 до 40 пикограммов туринабола – анаболического стероида. После этого его дисквалифицировали на 15 месяцев, а победу против Кормье объявили недействительной.

Спустя шесть лет правила USADA, касающиеся пикограммов, изменились. Антидопинговое агентство повысило пороговый уровень, при котором наличие запрещенных препаратов в организме человека считается нарушением.

Джонс отреагировал с облегчением: «USADA изменили некоторые правила, касающиеся разрешенного количества пикограммов. Я обнаружил, что количество туринабола, которое нашли в моем организме, ниже нового порогового значения. Это означает, что по новым правилам я был бы чист».

Третья история, связанная с нарушением антидопинговой правил, не касалась препаратов, улучшающих физические показатели. В январе-2015 USADA обнаружила у Джонса следы метаболитов кокаина. Но поскольку кокаин не запрещался вне соревновательного периода (пробу взяли более чем за 30 дней до первого поединка с Кормье), Джонса не дисквалифицировали, а лишь направили на обследование в реабилитационный центр.

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Фото: Gettyimages.ru /Ronald Martinez, Sean M. Haffey, Chris Graythen